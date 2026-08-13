Stockinger folgt Bergmann bei Salzkammergut Festwochen nach

Marie-Luise Stockinger übernimmt mit Herbst die Leitung der Sparte "Literatur & Theater" der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Die Schauspielerin folgt Karin Bergmann nach, die heuer im April vom Traunsee an die Salzach wechselte und interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele wurde. Bergmann hatte Stockinger als ihre Nachfolgerin vorgeschlagen, teilten die Festwochen in einer Aussendung mit.

© APA/BARBARA GINDL (v.l.) Marie-Luise Stockinger (Alice Schalek, Kriegsberichterstatterin) und Michael Maertens (Sigmund Schwarz-Gelber, Politiker) bei der Fotoprobe des Schauspiels ?Die letzten Tage der Menschheit? von Karl Kraus am Mittwoch, 23. Juli 2025, im Rahmen der Salzburger Sommer-Festspiele auf der Perner-Insel in Hallein, das am 25. Juli 2025, Premiere hat.