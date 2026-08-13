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Stockinger folgt Bergmann bei Salzkammergut Festwochen nach
Marie-Luise Stockinger übernimmt mit Herbst die Leitung der Sparte "Literatur & Theater" der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Die Schauspielerin folgt Karin Bergmann nach, die heuer im April vom Traunsee an die Salzach wechselte und interimistische Intendantin der Salzburger Festspiele wurde. Bergmann hatte Stockinger als ihre Nachfolgerin vorgeschlagen, teilten die Festwochen in einer Aussendung mit.