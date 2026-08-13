Tabakovic schießt Salzburg mit Hattrick ins EL-Play-off

Neo-Stürmer Haris Tabakovic hat Red Bull Salzburg fast im Alleingang ins Europa-League-Play-off und damit sicher bereits in eine europäische Ligaphase geschossen. Der Bosnier erzielte am Donnerstag beim 3:3 im Rückspiel der dritten Quali-Runde auf Zypern gegen Pafos nach 0:2-Rückstand einen lupenreinen Hattrick (54., 58./Elfer, 70.). Schon beim 1:0 im Hinspiel hatte Tabakovic getroffen. Im Kampf um den Europa-League-Einzug wartet nun Schwedens Meister Mjällby.

© APA/EXPA/ JOHANN GRODER Salzburgs Retter Haris Tabakovic