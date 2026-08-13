Alle italienischen Crans-Montana-Opfer aus Spital entlassen

Alle jungen italienischen Opfer, die nach dem Brand in Crans-Montana zu Silvester in Mailand behandelt wurden, haben nun das Spital verlassen. Die letzte der zwölf Patientinnen, eine 17-Jährige, verließ am Donnerstag nach 224 Tagen Behandlung das Verbrennungszentrum des Mailänder Niguarda-Spitals. Alle Patienten seien damit wieder zu Hause, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Bei dem Feuer in der Bar "Le Constellation" waren 41 Menschen ums Leben gekommen.

© APA/AFP Gedenken an die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana

vor 40 Minuten 13. August 2026 um 18:05 Schweiz Brände