75-Jähriger in Kärnten beim Fällen eines Käferbaums schwer verletzt

Ein Waldbesitzer musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Er wurde vermutlich von einem Baumwipfel getroffen.

Am Donnerstagvormittag hat ein Mann gemeinsam mit seinem Sohn in einer Waldparzelle in Klagenfurt-Land Waldarbeiten durchgeführt. Beim Fällen eines Käferbaums wurde der 75-Jährige vermutlich vom Wipfel getroffen und schwer am Kopf verletzt. Der Sohn setzte die Rettungskette in Gang. Sein Vater wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Krankenhaus gebracht.