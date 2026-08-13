Litauische Beerensammlerin nach vier Tagen im Wald gerettet

In Litauen ist eine vermisste ältere Frau nach mehrtägiger Suche lebend im Wald gefunden worden. Die 74-jährige Frau war einem Rundfunkbericht zufolge am Sonntag zum Beerensammeln in den Wald nahe dem Dorf Papilvis gegangen und nicht zurückgekehrt. Mehrere Tage lang durchkämmten Angehörige, Einsatzkräfte und Freiwillige das unwegsame Waldstück, zuletzt schlossen sich auch mehrere hundert Soldaten der litauischen Armee der Suche an.

© APA/dpa Auf der Suche nach Beeren verschwand eine Litauerin für vier Tage