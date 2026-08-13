Die beliebtesten Küstenorte für Luxusimmobilien der Superreichen

Exklusiver als exklusiv: Spitzenpreise von bis zu 113.000 Euro pro Quadratmeter zahlen Milliardäre für besondere Objekte direkt am Meer in Südfrankreich.

Entlang der Mittelmeerküste reihen sich wie an einer Perlenkette Destinationen aneinander, wo sich die Reichen und Schönen dieser Welt treffen. Das Immobilienunternehmen Engel & Völkers hat ein Ranking für die zehn exklusivsten Standorte Europas für Premiumimmobilien in erster Meereslinie erstellt. Laut dieser Erhebung sind die höchsten Preise derzeit an der Côte d’Azur zu finden. Neben der französischen Küste gehören die griechischen Inseln, die spanische Costa del Sol, die Balearen, die portugiesische Algarve sowie die Küstenregionen und Inseln Italiens zu den Top-Destinationen in Europa. „Die Nachfrage nach Immobilien in direkter Meereslage bleibt insbesondere im Luxussegment ungebrochen hoch. Internationale Käufer suchen zunehmend Objekte, die Privatsphäre, eine einzigartige Lage und langfristiges Wertsteigerungspotenzial miteinander verbinden”, erklärt Hans Lenz, Geschäftsführer von Engel & Völkers Mallorca Südwest.

Nachfrage hoch

Die Experten erwarten, dass die Nachfrage nach hochwertigen Waterfront-Properties in etablierten europäischen Küstenlagen auch künftig hoch bleiben wird. „Gerade in etablierten Premium-Destinationen wie der Côte d’Azur bleibt das Angebot stark limitiert, während die internationale Nachfrage weiterhin hoch ist”, ergänzt Marie Claire Sangouard, Geschäftsführerin von Engel & Völkers Côte d’Azur.

Saint-Jean-Cap-Ferrat führt das Ranking als Standort mit den höchsten Immobilienpreisen an: Hier werden Quadratmeterpreise von bis zu 113.000 Euro für besonders exklusive Objekte aufgerufen. Platz zwei ist an der Costa del Sol zu finden. So betragen die Quadratmeterpreise in Marbella für Immobilien in erster Meereslinie bis zu 62.000 Euro. Platz drei und vier sind mit Saint-Tropez (bis zu 61.000 Euro pro Quadratmeter) und dem benachbarten Cap d’Antibes (bis zu 50.000 Euro pro Quadratmeter) ebenfalls in Südfrankreich zu finden.

Exklusivste Region in Italien

Gleich danach folgt Porto Cervo an der Costa Smeralda auf Sardinien, das mit Spitzenpreisen von bis zu 47.000 Euro pro Quadratmeter die exklusivste Region in Italien darstellt.

Mallorca zählt ebenfalls zu den exklusivsten Wohnlagen im Mittelmeerraum und belegt Platz sechs des Rankings. Der Ort Port d’Andratx ist besonders bei internationalen Käufern beliebt. Immobilien in erster Meereslinie oder mit unverbaubarem Meerblick erzielen hier die höchsten Preise der Insel bei bis zu 46.000 Euro pro Quadratmeter. Platz sieben belegt die benachbarte Baleareninsel Ibiza, die mit Quadratmeterpreisen von bis zu 28.000 Euro. Gefolgt von Portofino mit Preisen bis zu 25.000 Euro pro Quadratmeter. Auf Platz neun folgt Quinta do Lago an der Algarve. Die Höchstpreise liegen bei 20.000 Euro. Auf der Kykladeninsel Mykonos liegen die Spitzenpreise bei 17.000 Euro pro Quadratmeter.