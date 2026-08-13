Pokemon-Karten um 80.000 Euro in Frankreich entwendet

Bei einem Einbruch in ein Geschäft im Osten Frankreichs sind nach Angaben des Inhabers Pokémon-Karten im Wert von geschätzt 80.000 Euro gestohlen worden. Die Einbrecher hätten den auf Sammelkarten spezialisierten Laden "Smogtrade" in der Stadt Bourgoin-Jallieu in der Nacht auf Donnerstag aufgebrochen und "mehrere hundert" Karten entwendet, bevor sie wegen des Alarms mit einem Auto geflohen seien, sagte der Händler, der ungenannt bleiben wollte.

© APA/AFP Pokemon-Sammelkarten sind beliebt - auch bei Einbrechern

vor 35 Minuten 13. August 2026 um 16:34 Frankreich Comics