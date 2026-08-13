Salzburger Familie feiert 60 Jahre Urlaub in Bibione

Seit sechs Jahrzehnten verbringt die Familie Mosshammer aus Salzburg ihre Sommerferien im italienischen Badeort Bibione. Was 1966 mit einem Urlaub des damals fünfjährigen Wolfgang Mosshammer begann, ist inzwischen zu einer Familientradition über fünf Generationen geworden. Auch Jahrzehnte später kehrt die inzwischen rund 30-köpfige Großfamilie jeden Sommer an denselben Ort zurück. Die Angehörigen leben heute unter anderem in Dänemark sowie in Wien, Salzburg und Graz.