Gastpatienten: Was wird aus Kooperationen für den Bezirk Liezen?

Derzeit wird die Direktverrechnung von Gastpatienten diskutiert. Was das für die Spitalskooperationen der Steiermark mit Salzburg und Oberösterreich bedeutet.

Am 3. Juli wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach unterzeichnet

Wenn es nach dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig geht, soll es in Österreich künftig eine Gastpatienten-Direktverrechnung zwischen den Bundesländern geben. Konkret würde das bedeuten, dass jenes Bundesland die Behandlungskosten trägt, in dem die Patientin oder der Patient wohnt – unabhängig davon in welchem Bundesland die Behandlung stattfindet.

Statt pauschaler Ausgleichszahlungen wie bisher würden die Kosten für die tatsächlich erbrachten medizinischen Leistungen direkt verrechnet werden. Seit heuer bestehen zwischen dem Land Steiermark und den Ländern Salzburg und Oberösterreich Spitals-Kooperationsverträge, die die Übernahme von obersteirischen Patienten regeln. Sollten die Behandlungen von Gastpatienten künftig direkt verrechnet werden, hätte das Einfluss auf die Vereinbarungen.

Kooperationsverträge könnten obsolet werden

Auf Nachfrage erklärt Maximilian Brugger, Pressesprecher der Salzburger Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi, dass der bestehende Kooperationsvertrag zwischen dem Land Steiermark und dem Land Salzburg obsolet werden würde, sofern in Zukunft tatsächlich eine Gastpatienten-Direktverrechnung komme. Bei einer gesamtösterreichischen Lösung wären die bisherigen Vertragsinhalte mitumfasst.

© KLZ / Veronika Höflehner Der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl und die Salzburger Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi

Auch aus dem Büro des steirischen Gesundheitslandesrates Karlheinz Kornhäusl heißt es, dass „die bestehenden Vereinbarungen mit Oberösterreich und Salzburg vorsehen, dass sie längstens bis zu einer Neuregelung der Kostentragung für Gastpatienten gelten“.

Vereinbarungen gelten bis auf Weiteres

Noch ändere die Diskussion aber nichts an den Kooperationen. Im Klinikum Bad Ischl werden seit dem 1. April Patienten aus dem LKH Bad Aussee in den Bereichen Innere Medizin, Orthopädie/Traumatologie sowie Chirurgie behandelt. Dafür zahlt die Steiermark jährlich rund 3,8 Millionen Euro an Oberösterreich. Ab Oktober 2026 werden dann im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach die Geburten der Klinik Diakonissen Schladming übernommen, ab Juli 2027 die Allgemeinchirurgie. Dem Land Steiermark kostet die Vereinbarung mit Salzburg eine Million Euro pro Jahr.

© KLZ / Veronika Höflehner Auch mit dem Salzkammergut Klinikum Bad Ischl besteht eine Kooperation

„Wir zeigen bereits heute, dass bundesländerübergreifende Versorgung funktionieren kann. Für mich ist entscheidend, dass Patientinnen und Patienten rasch und bestmöglich versorgt werden und nicht, wo eine Bundesländergrenze verläuft“, so Kornhäusl. Wenn es zu weiteren Verhandlungen komme, werde sich die Steiermark konstruktiv beteiligen.

Salzburg für direkte Verrechnung

Die Salzburger Gesundheitslandesrätin Gutschi begrüßt den Vorschlag der direkten Verrechnung: „Gerade im Gesundheitsbereich braucht es praktikable Lösungen, die den Patientinnen und Patienten den Zugang zur Versorgung erleichtern“, so Gutschi. Es sei wichtig, eine faire Lösung für alle Bundesländer zu erreichen, damit die Finanzierung transparent bleibe und weiterhin „die bestmögliche medizinische Versorgung für die Bevölkerung sichergestellt werden kann“.

Wie das Land Oberösterreich zur Direktverrechnung von Gastpatienten steht, ist noch unklar. Die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.