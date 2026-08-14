Nach 16 Jahren hat Kärntner Landgemeinde wieder einen Postpartner

Seit 2010 gibt es in Maria Saal kein Postamt mehr, jetzt eröffnete aber ein Postpartner. Maria Wörth und Maria Rain müssen ebenfalls seit vielen Jahren ohne Postpartner auskommen.

Briefe aufgeben, Pakete abholen und Bankgeschäfte erledigen – das kann man in Klagenfurt bei den insgesamt zwölf Post-Geschäftsstellen, davon vier Postfilialen und acht Postpartner. In den Umlandgemeinden zählt man insgesamt 16 Postpartner. Maria Saal stand bis vor Kurzem noch ohne Postpartner da. Benjamin Seibel ändert das. Erst im Juni zog er mit seinem Unternehmen „Berufsmoden Huderz“ von Klagenfurt in die Landgemeinde und ist dort von nun an auch Postpartner.

Die „Blitzidee“ sei ihm in der Nacht gekommen, erklärt der Unternehmer: „Logistisch gesehen geht sich alles aus. Daraufhin habe ich mich beworben.“ Seit 4. August bietet der 40-Jährige neben Berufsmode für Gastronomie, Hotellerie, Ärzte, Apotheker, Fleischer und für den Kosmetikbereich auch die Dienste eines Postpartners an, sprich die Annahme und Abholung von Paketen und Briefen, Abgabe von Behördensendungen, Nachsendeaufträge, Urlaubsfächer, Postvollmachten sowie Ein- und Auszahlungen und Überweisungen. Rund ein Drittel der Geschäftsfläche ist der Post gewidmet. Mit Mitarbeiterin Doris Lattacher und Lebensgefährtin Sandra Ramesberger stemmt Seibel das Geschäft, das von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet hat.

Bereicherung für die Gemeinde

„Ich bin mir sicher, das ist eine Bereicherung für den gesamten Ort“, sagt der Unternehmer. Der Überzeugung ist auch Bürgermeister Franz Pfaller (SPÖ), der Seibels Vorhaben unterstützt. Bislang mussten die Maria Saalerinnen und Maria Saaler Fahrten in die Durchlassstraße in Klagenfurt auf sich nehmen, um ihre Postgeschäfte zu erledigen, nachdem das Postamt 2010 geschlossen hat.

Nach wie vor ohne Postpartner stehen die Gemeinden Maria Rain und Maria Wörth da. In der Wörtherseegemeinde verabschiedete sich das Postamt bereits 2001. Die nächste Poststelle gibt es in Keutschach, alternativ noch Filialen in Viktring und Velden. Laut Bürgermeister Markus Perdacher (ÖVP) stelle dies aber kein Problem für die Bürgerinnen und Bürger von Maria Wörth da.

In Maria Rain steht seit 2010 kein Postamt mehr, die Bewohnerinnen und Bewohner müssen nach Viktring ausweichen. Vom Gemeindeamt aus ist die nächste Postfiliale sieben Kilometer entfernt. Für die ältere Bevölkerung oder Personen, die nicht mobil sind, sei dies eine Herausforderung. Jetzt zeichnet sich aber eine Lösung ab. „Wir sind hier mit der Apotheke im Gespräch“, erklärt Bürgermeister Franz Ragger (SPÖ). Allerdings gebe es noch Platzprobleme. Die Apotheke eröffnete erst Anfang des Jahres, nachdem Maria Rain fast 20 Jahre ohne eine solche auskommen musste.