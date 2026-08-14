Wir werden künftig länger arbeiten müssen. Doch das sagt sich leichter, als es ohne Ungerechtigkeiten, Widersprüchlichkeit und sonstige Irrungen umzusetzen ist.

Theorie und Praxis können zwei völlig verschiedene Disziplinen sein; die erste ein simples Gedankenspiel, basierend auf Fakten und Logik, die zweite ein Labyrinth mit unzähligen Hürden, Fallstricken und sonstigen Erschwernissen. Das zeigt sich gerade jetzt wieder in der ewig jungen Debatte über die Alterssicherung in Österreich.

Denn theoretisch ist klar: Wir werden etwas länger arbeiten müssen, wenn sich der Lebensstandard im Alter gegenüber heute nicht verschlechtern und gleichzeitig die budgetäre Belastung zumindest stabilisieren soll. Der Schluss ergibt sich aus der demografischen Entwicklung, der steigenden Lebenserwartung sowie dem späteren Berufseinstieg aufgrund längerer Ausbildungen. Aber wie soll das in der Praxis funktionieren? Ab hier beginnen die Unwägbarkeiten.

Erwerbsbiografien können heute sehr unterschiedlich sein

Als im Jahr 1955 das ASVG beschlossen wurde, waren die Realität des Arbeitsmarktes und die Erwerbsbiografien vielfach anders als heute und jedenfalls einander ähnlicher. Heute ist ein mehrfacher Wechsel zwischen selbständiger und unselbständiger Arbeit keine Extravaganz mehr, sind atypische Beschäftigungsverhältnisse (fast) normal geworden und zudem haben sich auch die Lebensentwürfe ausdifferenziert.

Es ist daher naheliegend, dass künftig vorrangig Versicherungsjahre und nicht mehr Geburtstage über den Pensionsantritt entscheiden sollen. Theoretisch zumindest. Eine derartige Hürde gibt es zwar auch jetzt, aber mit 15 Beitragsjahren, davon sieben in Erwerbstätigkeit, ist sie recht niedrig. Der Vorstoß von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, diese Voraussetzung auf 45 Versicherungsjahre auszudehnen, ist zwar weit übers Ziel hinausgeschossen, da sie derzeit nur jeder zweite Mann und jede fünfte Frau erfüllen würde, aber wie wär‘s mit 35 Jahren? Oder doch 30 Jahre?

Etliche praktische Schwierigkeiten

Genau das offenbart die Schwierigkeit der praktischen Umsetzung einer Bindung primär an Beitragsjahre. Es wäre ein stark negativer Anreiz, zu höherer Bildung zu gelangen, die im Durchschnitt nach wie vor mit höheren Einkommen und damit höheren Beitragsleistungen einhergeht. Ein weiteres Problem wären Auslandspensionen. Deren Anteil liegt schon jetzt bei zehn Prozent und wird aufgrund der EU-Freizügigkeit in Zukunft weiter steigen.

Die Ärztin in Ungarn, die einige Jahre in Österreich tätig war und unter der neuen Grenze ihre Pension antritt, würde entweder um ihren Anspruch aus Österreich umfallen, denn sie kann nach einem Pensionsbescheid in Ungarn nicht so einfach weiterarbeiten. Oder sie erhält aus diesem Grund trotzdem eine heimische Pension und wird gegenüber Inländern privilegiert.

Und das wären nur zwei praktische Probleme einer solchen Reform. Dazu kommen versicherungsmathematische Fragen sowie solche zu Ausnahmen. Muss die mit 55 Jahren verlassene Hausfrau (seltener: Hausmann) dann wirklich noch 20 Jahre arbeiten? So notwendig ein höheres faktisches Antrittsalter ist, so schwierig wird es werden, eine faire, saubere und funktionierende Lösung zu finden.