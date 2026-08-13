Platz nehmen und losfahren: Erstes Mitfahrbankerl in Trahütten aufgestellt

Wer am neuen Mitfahrbankerl Platz nimmt, signalisiert, eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Stadtzentrum Deutschlandsberg zu benötigen

Auf das blaue Bankerl setzen, warten und schon kommt man von A nach B. Wer künftig auf dem Mitfahrbankerl in Trahütten Platz nimmt, signalisiert vorbeifahrenden Autofahrern, dass man ins Deutschlandsberger Stadtzentrum mitgenommen werden möchte. Der Beschluss für das Pilotprojekt wurde bereits im Mai vom Gemeinderat Deutschlandsberg beschlossen – nun wurde das erste Mitfahrbankerl bei der Kreuzung beim Tennisplatz aufgestellt.

Zudem wurde eine WhatsApp-Gruppe erstellt, dort können Mitfahrgelegenheiten per Nachricht abgestimmt werden. Am Bankerl selbst befindet sich ein QR-Code, der den Einstieg in die Gruppe ermöglicht.

Das Projekt ist die Reaktion auf die Einstellung des Regiomobils, das eine Lücke in der öffentlichen Anbindung nach Deutschlandsberg hinterlassen hat. Das Gemeinschaftsprojekt soll dem entgegenwirken. Der Erfolg hängt von den Bewohnern ab: „Das Mitfahrbankerl lebt davon, dass die Menschen mitmachen – sowohl die, die Mitfahrgelegenheiten anbieten, als auch die, die sie in Anspruch nehmen", so der Ortsvorsteher von Trahütten, Simon Schmelzer-Ziringer.