1100 Euro spendete der Lions Club Hermagor der Wohngemeinschaft „cowota“ der Diakonie de La Tour für einen Ausflug an die Adria.

Ein großes Herz für die elf Kinder der in Hermagor beheimateten Wohngemeinschaft „cowota“ der Diakonie de La Tour zeigt der Lions Club Hermagor. Um den Kindern einen gemeinsamen Ausflug an die Adria finanziell zu ermöglichen, stellten sich die Lionsbrüder rund um Präsident Markus Brandstätter mit einer Spende von 1100 Euro ein.

„Wir wollen damit den Kindern einen schönen und unbeschwerten Tag am Meer ermöglichen“, sagt Brandstätter. Gerade gemeinsame Unternehmungen fördern Gemeinschaft, Vertrauen und die persönliche Entwicklung, vor allem bei Kindern, die es im Leben nicht leicht haben. Bei der Übergabe bedankte sich Anna Novak im Namen der Diakonie herzlich beim Lions Club Hermagor für die Unterstützung.