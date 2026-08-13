Explosion in Rotterdamer Hafen fordert ein Menschenleben

Durch eine Explosion im Hafen von Rotterdam ist nach Polizeiangaben ein Mensch getötet und mehrere weitere sind verletzt worden. Die Explosion ereignete sich bei einem Unternehmen im Europoort, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache sei noch unklar. Zurzeit liefen die Untersuchungen an der Unglücksstelle, sagte ein Polizeisprecher. Es sei auch noch nicht eindeutig, wie viele Menschen verletzt worden seien.

© APA/AFP Die Explosion ereignete sich im Hafen von Rotterdam

vor 52 Minuten 13. August 2026 um 13:02 Niederlande