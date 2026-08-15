Valentin Eggbauer aus Fischbach sammelt Antiquitäten und Altwaren. Mehrmals pro Jahr versteigert er sie über Online-Plattformen. Aktuell kommen mehr als 300 Gegenstände unter den Hammer.

Vielen ist Valentin Eggbauer durch „Rentabulli“ ein Begriff. Für Hochzeiten oder Geburtstage kann man seine alten VW-Busse mieten. „Im Sommer von Mai bis Oktober ist der rot-weiße Kleinbulli fast jedes Wochenende draußen“, erzählt der Fischbacher, der sich 2012 selbstständig machte.

1 / 4 In Fischbach vermietet Valentin Eggbauer seine VW-Busse unter dem Namen „Rentabulli“. © KLZ / Thomas Wieser

„Ich bin gelernter Maschinenbauer, bin 20 Jahre im Büro gesessen. Jetzt sitze ich viel im Auto.“ Denn heute ist er Händler und Sammler. „Ich bin ein Fan von altem Zeugs“, sagt er schmunzelnd. Dieses kauft er ein, vor kurzem erwarb er um 10.000 Euro eine Reklameschildersammlung in Mödling. Teilweise kommt er auch über Hausräumungen zu den Waren.

Versteigerung Hier geht es zu der Versteigerung auf aurena.at, die bis Mittwoch, 19. August (13 Uhr) läuft. Am Dienstag, 18. August findet von 13 bis 15 Uhr ein Besichtigungstermin statt. Abholen kann man die Gegenstände dann ab Mo, 24. August. Ort für Besichtigung und Abholung: Dorfstraße 7, 8654 Fischbach

Der 46-Jährige bezeichnet sich selbst als „aktiven Umweltschützer“, denn: „Ich gebe vielen Artikeln ein zweites und drittes Leben.“ Pro Jahr führt er drei bis sechs Versteigerungen durch. Aktuell laufen wieder welche. Auf Aurena versteigert der Fischbacher derzeit mehr als 300 Artikel: Von Verkehrsschildern über antike Webstühle und Nähmaschinen, bis hin zu Oldtimern oder einem Schneemobil. „Ich versuche eine gute Mischung anzubieten“, so Eggbauer. Die meisten Gebote gibt es für einen elektrischen Kinder-VW-Bulli. Auch beliebt: ein Baustellenradio oder eine antike Karrenspritze.

1 / 19 Diese Gegenstände versteigert Valentin Eggbauer derzeit. © Valentin Eggbauer

Was besonders gut ankommt, ist schwer zu sagen, so Eggbauer. „Es kommt drauf an, welche Leute vor dem PC sitzen, manchmal streiten sich Schildersammler.“ Eindeutige Trends gebe es keine. Besichtigt werden können die Gegenstände am kommenden Dienstag, 18. August, zwischen 13 und 15 Uhr in Fischbach. Die Versteigerung läuft bis 19. August, 13 Uhr. Ersteigertes muss vor Ort selbst abgeholt werden.

Ich gebe vielen Artikeln ein zweites und drittes Leben. — Valentin Eggbauer , Händler und Sammler

Seine Kuriositäten lagert der 46-Jährige in einem ehemaligen Bauernhaus und in einer Garage. Außerdem hat er weitere Lagerflächen angemietet. Trotzdem: „Ich hab zu viel Zeug zu Hause, ich muss entrümpeln.“