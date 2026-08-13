Nach einer Betriebsbesichtigung bei TAGnology in Voitsberg ging es für Landeshauptmann Mario Kunasek noch zum Klara-Kirtag in Kemetberg.

Begleitet wurde Landeshauptmann Mario Kunasek, der gerade durch die steirischen Bezirke tourt, bei seinem Halt in Voitsberg unter anderem von FPÖ-Bezirksparteiobmann und Nationalratsabgeordnetem Markus Leinfellner und dem Landtagsabgeordneten Stefan Resch. Zuerst besichtigte die Gruppe die TAGnology RFID GmbH in Voitsberg, wo Geschäftsführer Markus Schriebl sie durch den Betrieb führte. „Unternehmen wie TAGnology zeigen, wie aus regionalem Unternehmergeist, technologischem Know-how und kontinuierlicher Entwicklungsarbeit international erfolgreiche Lösungen entstehen“, lobte der Landeshauptmann.

© FPÖ Steiermark Kunasek mit TAGnology-Geschäftsführer Markus Schriebl

Im Anschluss besuchte die freiheitliche Delegation den Klara-Kirtag beim Alten Almhaus, bevor es für eine Bezirksveranstaltung noch zum Schneiderwirt in Voitsberg ging. „Der Besuch des Landeshauptmannes und der große Zuspruch bei unserer Bezirksveranstaltung zeigen, wie wichtig den Menschen der unmittelbare Kontakt mit den politischen Verantwortungsträgern ist“, merkte Leinfellner an.