Auf Ehemann eingestochen: Kärntnerin wegen Mordversuchs angeklagt

49-Jährige steht nächste Woche vor Gericht. Sie hat in einem Streit mit einem Messer ihren Mann attackiert. Opfer und Angreiferin waren betrunken.

Der Prozess im Schwurgerichtssaal ist für acht Stunden anberaumt

Ein Ehestreit ist am 5. Dezember des Vorjahres in St. Johann im Rosental völlig eskaliert: Gegen 16.30 Uhr griff die Frau (49) zu einem Jausenmesser und attackierte ihren Ehemann (61). Die 49-Jährige stach zweimal auf ihn ein – einmal in die Brust und einmal in den Bauchbereich.

Der 61-Jährige wurde schwer verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Frau wurde festgenommen. Beide, Opfer und Täterin, standen laut dem damaligen Polizeibericht „augenscheinlich unter Alkoholeinfluss“.

§ 75 Strafgesetzbuch, Mord Wer einen anderen tötet, ist mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen.

Am Dienstag, dem 18. August, muss sich die Frau am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr versuchten Mord vor (Paragraf 15 und Paragraf 75, Strafgesetzbuch) . Die 49-Jährige habe laut Gericht ihren Ehemann „vorsätzlich zu töten versucht“ und ihm „akute lebensgefährliche Stichverletzungen“ zugefügt. Hintergrund der angeklagten Tathandlung sollen Beziehungs- und Alkoholprobleme gewesen sein. Der Prozess vor dem Schwurgericht beginnt um 9 Uhr und ist vorerst bis 17 Uhr anberaumt.

Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.