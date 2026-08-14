Der Coach der Voitsberger fordert ein mutiges und intensives Spiel. Am Samstag trifft der Aufsteiger nach dem Sieg gegen Rapid II auf Bregenz.

Zwei Siege und ein Unentschieden: der Start für Philipp Zulechner als Voitsberg-Trainer ist geglückt. Nun wartet am Samstag (18.30 Uhr) auf den aktuell Tabellendritten auch schon das nächste Heimspiel: Bregenz ist zu Gast. „Bei ihnen ist alles neu, daher haben wir wenig Informationen“, sagt Zulechner, der personell wohl nur Anel Karic vorgeben muss. Tristan Brükk, der zuletzt krankheitsbedingt fehlte, ist wieder im Mannschaftstraining.

Als Spieler hat Zulechner eine Duftmarke im österreichischen Fußball hinterlassen und kickte sowohl im Nationalteam als auch in der deutschen Bundesliga. Als Trainer steht der 36-Jährige erst am Beginn seiner Laufbahn. Zuvor trainierte Zulechner den ASK Ybbs in der niederösterreichischen Landesliga. „Ich bin ein Trainer, der mutigen und aggressiven Fußball spielen lässt. Wie ich das als Spieler auch gemacht habe. Wir wollen schnell ins Gegenpressing kommen, die ‚RB-Tugenden‘ sind mir wichtig. Ich möchte, dass man den Jungs ansieht, dass sie sich zerreißen und immer hundert Prozent geben“, sagt Zulechner. Nachdem Ex-Trainer David Preiß zurückgetreten ist, kontaktierte Sportdirektor Sebastian Szvetits Zulechner. „Voitsberg hat einen Trainer gesucht, der einen ähnlichen Stil praktiziert. Im Ballbesitz habe ich sicher noch die eine oder andere Idee“, sagt Zulechner. Ursprünglich hätte Zulechner im Sommer eigentlich den Kremser SC übernehmen sollen. „Ich habe ihnen aber gesagt, wenn ein Angebot aus dem Profibereich kommt, dann möchte ich das machen. Und ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie mir da keine Steine in den Weg gelegt haben.“ So landete der Ex-Sturm-Kicker sogar zur eigenen Überraschung in der Steiermark.