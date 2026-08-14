Der Aufsteiger hat zum Start in die Regionalliga ein straffes Programm vor der Brust. Am Freitag geht es gegen Gleisdorf um die ersten Punkte der Saison.

Vier Jahre lang war Tillmitsch meist der Favorit – egal in welchem Bewerb. Mit dem Aufstieg in die Regionalliga hat sich das gewandelt. „Das ist eine neue Situation für uns“, sagt auch Trainer Bernd Windisch. An der Art und Weise, wie er Fußball denkt und spielen lassen will, hat sich aber nichts geändert. „Wir wollen nach wie vor jedes Wochenende gewinnen“, sagt Windisch. „Wir müssen aber erst in der Regionalliga ankommen. Der Unterschied zur Landesliga ist sehr, sehr groß.“ An der Qualität der Einzelspieler macht er das ebenso fest, wie daran, dass in der Regionalliga „noch mehr Fußball gespielt wird, als in der Landesliga“. Ein Umstand, der Windisch und den Tillmitschern entgegenkommt – auch heute gegen Gleisdorf (19).

Die Menge an Fußball, die gespielt wird, stößt Windisch dann aber doch sauer auf. „Wir haben als Amateurverein fünf Spiele in drei Wochen. Das ist fast nicht zu bewältigen“, erinnert er an kleine Kadergröße, Verletzungen, Krankheiten oder berufliche Gründe, aus denen Spieler nicht zur Verfügung stehen können. „Da ist der Steirische Verband gefordert, sich etwas einfallen zu lassen“, sagt der Tillmitsch-Trainer. Ligakonkurrent Lafnitz hat es noch intensiver getroffen: Aufgrund des Aufstiegs in die zweite Runde des ÖFB-Cups sind die Oststeirer in vier Wochen gleich sieben Mal gefordert. In der Regionalliga erwartet Windisch enge Begegnungen. „Es wird unglaublich interessant“, sagt er. Dann wird die Regionalliga bekanntlich aufgeteilt und mit den Mannschaften aus Kärnten wird der Meistertitel ausgespielt. „Ich würde mich im Winter lieber mit den Kärntner Mannschaften der oberen Tabellenhälfte beschäftigen.“