Tonies bringt exklusive Pokémon-Abenteuer zum Hören heraus. Damit finden Pikachu, Glumanda und Co. wieder einmal den Weg in die Kinderzimmer – diesmal jedoch als reines Hörerlebnis.

Die Figuren der Toniebox erweitern sich um vier Pokémon-Stars: Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy. Eine Kooperation bringt Pokémon erstmals als reines Hörerlebnis in die Kinderzimmer. Eine limitierte Sonderedition der Toniebox wird in Anlehnung an die Figur Pikachu in Gelb verfügbar sein.

Die Geschichten der Hörfiguren sollen Kindern einen bildschirmfreien Zugang zur Pokémon-Welt bieten und wurden eigens für Tonies entwickelt. Ein „Professor-Erzähler“ führt die Zuhörer durch Abenteuer. Zusätzlich werden in der „Trainer-Akademie“ Informationen über Pokémon-Typen, ihre Fähigkeiten und die Regeln des Pokémon-Trainings spielerisch erklärt.

Das Starter-Set (Toniebox 2 und Pikachu) kostet 134,99 Euro. Die einzelnen Pokémon-Figuren werden für 16,99 Euro zu kaufen sein. Der Verkauf startet am 20. August 2026. Vorbestellungen sind bereits möglich.