Die Obersteirer starten am Freitag mit 13 Neuzugängen in die Landesliga-Saison. Das Team ist extrem jung aufgestellt und soll die Klasse halten.

Beim DSV Leoben hat man im Sommer die Weichen für die Zukunft gestellt. 13 Zugängen stehen 14 Abgängen gegenüber und mit Heinz Karner wurde auch ein neuer Trainer präsentiert. „Vom Stamm aus der Vorsaison sind aber auch einige geblieben. Wir haben gezielt Spieler dazugeholt“, sagt Karner. Gleich acht Spieler kamen aus der Oberliga Nord in die Landesliga. „Wenn die Qualität stimmt, setzen wir gerne auf Spieler aus der Region. Das ist auch für die Zuschauer wichtig. Wir möchten, dass Leoben zuhause wieder zu einer Festung wird und in der Region eine gute Stimmung entfacht.“

Die ältesten Spieler sind aktuell gerade einmal 28 Jahre alt. Karner brachte daher zwei 27-jährige Routiniers – Martin Oberluggauer und Gabriel Tolic – aus Gamlitz mit. „Ich kenne beide, sie sollen uns mehr Stabilität geben. Defensiv hat Leoben letzte Saison zu viele Gegentore bekommen, das müssen wir ganz klar verringern“, sagt Karner und fügt hinzu: „Tolic hat sich aber leider in der Vorbereitung verletzt, musste viermal operiert werden und wird uns den ganzen Herbst fehlen.“ So wird wohl Oberluggauer als Abwehrchef federführend für eine stabile Defensive sein. „Primär wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, im Winter können wir die Ziele dann neu stecken“, sagt Karner.

Den Saisonauftakt bestreitet der DSV heute (18.30 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen Absteiger St. Anna. „Das ist für uns eine große Unbekannte. Sie hatten einen großen Umbruch und haben noch mehr Spieler geholt als wir“, sagt der 51-Jährige. 16 Neuzugänge waren es insgesamt. Brisant: Mit Lukas Schloffer (26) wechselte im Sommer sogar ein Spieler vom DSV nach St. Anna/Aigen.