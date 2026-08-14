Am 16. August spielt der Grazer Peter Frisée die große Orgel von Notre-Dame in Paris. Für ihn der „Ritterschlag“ eines Organisten.

Fußball war nie seine große Leidenschaft, dafür entdeckte Peter Frisée früh die Musik. Als Kind am Klavier merkte der gebürtige Grazer, welche Wirkung Musik auf andere haben kann. Zunächst wollte er Pianist werden, ehe er zur Orgel wechselte. Mit zwölf wurde er bereits an der Grazer Musikhochschule aufgenommen: „Damit war die Sache eigentlich besiegelt“, erinnert er sich lachend. Mittlerweile spielt der 42-Jährige seit 30 Jahren Orgel.

Am 16. August wartet nun einer seiner bedeutendsten Auftritte: Frisée spielt an der Orgel der Notre-Dame in Paris. „Paris ist ein bisschen das Mekka der Orgel“, sagt er. Notre-Dame sei „das Herz Frankreichs und die Orgel das klingende Herz dieses Herzens“. Dort auftreten zu dürfen, bezeichnet er als „Ritterschlag“.

Einladung erhielt er am Würstelstand

Dass es dazu kam, verdankt Frisée auch einem langen Wiener Abend. Für eine Konzertreihe hatte er gemeinsam mit einem Freund Yves Castagnet, einem Organisten von Notre-Dame, eingeladen. Nach dem Konzert verstand man sich gut – und landete schließlich beim Würstelstand. „Wir sind dort ein bisschen verendet“, erinnert sich Frisée. Später folgte die Einladung nach Paris, noch vor dem Brand von Notre-Dame. Der Auftritt wurde dadurch schließlich verschoben.

Jede Orgel sei genau auf die akustischen Verhältnisse ihres Raumes abgestimmt. „Man malt sich im Kopf aus, wie es funktionieren könnte“, sagt Frisée über die Vorbereitung. Mit den Instrumenten werde er dabei durchaus persönlich: „Ich plaudere auch mit ihnen.“ Bei Notre-Dame sei die Begegnung allerdings eher „wie eine Audienz beim Kaiser“.

Orgel als „Version eines Synthesizers“

Frisée ist es auch ein Anliegen, die Hemmschwelle gegenüber der Orgel zu senken. Man müsse ihr „eine Chance geben“, sagt er. Für ihn ist sie keineswegs nur ein altes Sakralinstrument, sondern „in gewisser Weise die erste Version eines Synthesizers“.