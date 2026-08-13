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Beschwerde gegen Tirol und Kärnten wegen Wolfsabschüssen
Nach dem umstrittenen Abschuss des italienischen, mit einem Sender ausgestatteten Wolfes Mirco in Tirol haben Naturschutzorganisationen eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. Die italienische Tierschutzorganisation mit Sitz in Parma "Io non ho paura del lupo APS" ("Ich habe vor dem Wolf keine Angst") wandte sich gemeinsam mit der österreichischen "Austrian Nature Conservation Alliance" (ANCA) an die Kommission.