Beschwerde gegen Tirol und Kärnten wegen Wolfsabschüssen

Nach dem umstrittenen Abschuss des italienischen, mit einem Sender ausgestatteten Wolfes Mirco in Tirol haben Naturschutzorganisationen eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht. Die italienische Tierschutzorganisation mit Sitz in Parma "Io non ho paura del lupo APS" ("Ich habe vor dem Wolf keine Angst") wandte sich gemeinsam mit der österreichischen "Austrian Nature Conservation Alliance" (ANCA) an die Kommission.

© APA/dpa Die Praxis der Wolfsabschüsse in Kärnten und Tirol steht am Prüfstand