Schon ab diesem Wochenende wird die ÖBB-Bahnübersetzung in der Liebenauer Hauptstraße saniert – und daher bis 21. August gesperrt. Autolenker wie Busfahrgäste werden umgeleitet.

Eine Woche lang wird rund um die Bahnübersetzung gearbeitet

Einige Stunden lang hat man allen Verkehrsteilnehmern noch quasi eine Schonfrist gewährt – denn obwohl gelbe Hinweistafeln in der Liebenauer Hauptstraße eine Sperre am 14. August ab 7 Uhr verkünden, war davon am Freitagvormittag noch keine Rede. Allerdings liefen die Vorbereitungen längst auf Hochtouren, sollte es doch laut Bauarbeitern vor Ort spätestens am Freitagabend tatsächlich so weit sein: Ab sofort wird der Bereich rund um die Eisenbahnkreuzung in der Liebenauer Hauptstraße – zwischen Karl-Huber-Gasse und Puntigamer Straße – für Sanierungsarbeiten gesperrt. Bis 21. August.

Umleitungen

Die Folgen: Zum einen werden Autolenker großräumig umgeleitet, zum anderen schickt man auch Grazer Buslinien bis 21. August auf neue Wege. So fährt die Linie 74 („Ausfahrer nach Thondorf“) in Richtung Thondorf vorübergehend ab der Haltestelle „Eisstadion“ via Liebenauer Hauptstraße – Karl-Huber-Gasse – Neufeldweg – Sternäckerweg – Liebenauer Hauptstraße zur Haltestelle Messendorfer Straße und weiter wie bisher nach Thondorf.

Die Linie 34 wiederum („Einzieher zum Jakominiplatz“) nimmt ab 15. August in Richtung Jakominiplatz ab der Haltestelle „Messendorfer Straße“ die Route Liebenauer Hauptstraße – Sternäckerweg – Neufeldweg – Karl-Huber-Gasse – Liebenauer Hauptstraße zur Haltestelle „Eisstadion“ und weiter wie bisher zum Jakominiplatz.

Weitere Baustellen ab Montag

Ab dem 17. August werden zusätzlich unter anderen folgende Baustellen „eröffnet“:

Mariatroster Straße 34–36: Die Erneuerung einer Fernwärmeleitung sorgt für die Sperre eines Fahrstreifens, der Verkehr wird bis zum 21. September händisch geregelt – jeweils von 8.30 bis 15 Uhr.

Plüddemanngasse 50: Hier ist es die Verlegung von Glasfaserleitungen, die zur Sperre der ersten Spur stadtauswärts führt – von 17. August bis 4. September.