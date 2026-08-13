Israels Militär zwingt belagerte Familie zum Gehen

Eine palästinensische Familie, deren Wohnhäuser seit Tagen von radikalen Siedlern belagert werden, sind nun nach Angaben von Einwohnern von den israelischen Streitkräften zum Verlassen der Ortschaft gezwungen worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, das Militär sei mit einem großen Aufgebot in die Ortschaft Qusra im nördlichen Westjordanland eingerückt und habe dort 16 weitere Häuser in Militärbaracken verwandelt.