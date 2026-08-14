Die Schwestern Kathrin Pachler und Leonie Priebernig möchten einen Wohlfühlort für kreative Menschen jeden Alters schaffen, an dem man sich treffen, gestalten und vom Alltag abschalten kann.

„Mit ,farbenfroh´ möchten wir einen Wohlfühlort für kreative Menschen jeden Alters schaffen. Einen Ort, an dem man Freunde treffen, gemeinsam etwas gestalten, neue Dinge ausprobieren oder einfach bewusst eine Pause vom Alltag machen kann“, erzählen die beiden Schwestern Kathrin Pachler und Leonie Priebernig.

Dabei gehe es nicht um Perfektion, sondern um die Freude am kreativen Prozess. „Wenn dabei ein Lieblingsstück und eine schöne Erinnerung entstehen, dann haben wir unser Ziel erreicht“, so die Schwestern weiter.

Am Freitag, dem 4. September 2026, ab 16 Uhr, öffnen sich die Türen ihrer neuen Kreativwerkstatt in der Johann-Offner-Straße 26 in Wolfsberg (ehemals Nähwerkstatt Kärntner Heimatwerk). Dort können Besucherinnen und Besucher die Räumlichkeiten kennenlernen, erste kreative Eindrücke sammeln und gemeinsam mit den Gründerinnen feiern.

© KK/Privat

Im Mittelpunkt von „farbenfroh“ steht das „Open-Studio“. Dort können sich Gäste ihr persönliches Lieblingsstück aus Rohkeramik aussuchen und dieses nach eigenen Vorstellungen gestalten. Anschließend werden die Stücke glasiert und gebrannt und können rund zwei Wochen später abgeholt werden. Neben dem Keramikbemalen bietet die Kreativwerkstatt auch saisonale Workshops, private Kreativrunden oder Kindergeburtstage an. Kontakt unter der Telefonnummer: 0660/377 06 61