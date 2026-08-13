350 Fans begleiteten Union Berlin zum Trainingslager nach Irdning

Eine Woche lang stand Irdning-Donnersbachtal ganz im Zeichen des 1. FC Union Berlin. Der deutsche Bundesligist nutzte das Trainingslager in der Obersteiermark für seine Saisonvorbereitung. Mit von der Partie waren auch rund 350 Union-Berlin-Fans, die nach Irdning gereist waren, um ihren Idolen bei den öffentlichen Trainingseinheiten in der ATV Riesneralm Arena zuzusehen.

Der Fan-Abend mit der gesamten Mannschaft in der Festhalle sei der Höhepunkt gewesen. Sowohl Verein als auch Fans seien von den Bedingungen und der Gastfreundschaft vor Ort begeistert gewesen. Auch die Marktgemeinde zeigt sich zufrieden, man würde sich freuen, den Verein und seine Fans auch im kommenden Jahr wieder begrüßen zu dürfen, heißt es.