Marie Bruckner, Nina Nesimovic und Kora Schaberl sind Teil des rot-weiß-roten Kaders bei der Volleyball-EM. Am Samstag (16 Uhr) folgt in Wien gegen Deutschland die Generalprobe.

Mit den Worten „Happy anniversary“ hat Kora Schaberl ihren Teamkolleginnen vor dem Training vor wenigen Tagen einen schönen Jahrestag gewünscht. Was „gefeiert“ wurde? Am 10. August des Vorjahres hat das Volleyball-Nationalteam der Frauen Sportgeschichte geschrieben: Erstmals konnte es sich aus eigener Kraft für eine Europameisterschaft qualifizieren. Diese beginnt am Freitag der kommenden Woche mit dem Spiel in Brünn (CZE) gegen Serbien. Und Schaberls Erinnerung an diesen historischen Tag der Qualifikation sagt schon viel aus über den Stellenwert des Erreichten: Im Jahr 1971 war das österreichische Frauen-Team zuletzt beim Kontinentalturnier vertreten – ohne sich jedoch qualifizieren zu müssen.

Drei Spielerinnen des nun offiziell gewordenen Kaders kommen aus der Steiermark: Nina Nesimovic, Kora Schaberl und Marie Bruckner. Teamchef Roland Schwab vertraut damit auf Kräfte, die den Aufschwung des heimischen Frauen-Volleyballs maßgeblich mitgetragen haben: Nesimovic ist bei der EM die Kapitänin, „weil sie immer da war, seit zehn Jahren“, sagt Schwab. Sie hat sich ihre Sporen hart erarbeitet und verdient: Von der Volleyball-Akademie in Graz aus empfahl sie sich erst über den UVC Graz, mit dem sie 2018 den Meistertitel feierte, und später über das Nationalteam für Höheres. Ihr Weg führte von der Schweiz über die Türkei und Frankreich nach Polen. „Das sind Volleyball-Nationen. Sie ist eine Führungsspielerin“, spricht Schwab in höchsten Tönen von der Mittelblockerin.

Schaberl hat „ihr Maximum noch nicht erreicht“

Eine Führungsspielerin ist auch Kora Schaberl. Wie Nesimovic hat sie sich über die Jahre zu den Aushängeschildern im Volleyball entwickelt. „Kora ist Athletensprecherin im Verband. Sie professionalisiert unser Tun, in der Art und Weise wie sie denkt, wie sie mit den Jungen umgeht“, sagt Schwab. Schaberl spielt auf Klub-Ebene für Chamalières in Frankreich und kann sich, ist sich Schwab sicher, bei der EM für noch Höheres empfehlen: „Sie hat ihr Maximum noch nicht erreicht. Ich traue ihr zu, dass sie noch etwas drauflegt.“

Marie Bruckner steht für jene Generation, die auf Nesimovic und Schaberl folgt. „Sie war in jenem Kader, der sich 2022 erstmals seit 20 Jahren für eine Nachwuchs-EM qualifizieren konnte. Sie war immer da, immer verlässlich und hat sich in die Grund-Sechs gespielt“, sagt Schwab. Bruckner wechselte nach Saisonende von Graz nach Hartberg – doch auch ihr traut Schwab den nächsten Schritt noch zu: „Sie hat ihren Zenit noch nicht erreicht.“

Deutschlands B-Team hält sich gegen Österreich fit

Am Samstag (16 Uhr, ORF Sport+ live) testet Österreich in der Sport Arena Wien gegen Deutschland – gegen eine B-Elf, wohlgemerkt. „Der erweiterte Kader wird so fit gehalten. Das A-Team würde nicht gegen uns spielen, so ehrlich muss man sein. Da sieht man, wie breit die großen Verbände aufgestellt sind“, sagt Schwab. Dennoch soll das Spiel für sein Team ein letzter, richtiger Härtetest sein: „In den letzten Tests haben wir unser Leistungsmaximum nicht erreicht. Das wollen wir gegen Deutschland schaffen.“