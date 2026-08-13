Zieht sich Supermarkt vom Klagenfurter Hauptbahnhof zurück?

Seit mehr als 20 Jahren ist Billa mit einer Filiale am Klagenfurter Hauptbahnhof vertreten. Jetzt schreiben die ÖBB die Geschäftsfläche zur Verpachtung neu aus.

Ein Inserat der ÖBB sorgt aktuell für Spekulationen: Auf ihrer Homepage bieten diese eine knapp 800 Quadratmeter große Geschäftsfläche plus einen knapp 550 Quadratmeter großen Kundenparkplatz am Klagenfurter Hauptbahnhof zur Verpachtung an. Konkret handelt es sich dabei um die Geschäftsfläche, die aktuell von Billa eingenommen wird. Das bestätigt Rosanna Zernatto-Peschel, ÖBB-Pressesprecherin.

Billa selbst ist seit mehr als 20 Jahren am Klagenfurter Hauptbahnhof vertreten. Als Klagenfurts einziger Supermarkt mit Sonderöffnungszeiten (von 6 bis 21 Uhr), der auch an den meisten Sonn- und Feiertagen geöffnet ist, ist die Frequenz am Wochenende besonders hoch. „Wir kennen die speziellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden am Bahnhof sehr genau und haben unser Angebot laufend an die unterschiedlichen Anforderungen angepasst“, heißt es aus dem Rewe-Konzern, der mit Start der Koralmbahn auch das Sortiment und den Service für neue Kundengruppen veränderte. Aber zieht sich die Supermarkt-Kette vom Standort zurück? Man werde sich auf alle Fälle am Ausschreibungsverfahren beteiligen und die Unterlagen prüfen. „Unsere langjährige Präsenz am Standort bietet den Vorteil, im Falle einer Fortführung des Marktes einen nahtlosen Übergang ohne Schließzeiten sicherzustellen“, erklärt man weiter.

© Weichselbraun Helmuth ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel

Vertrag auf zehn Jahre geschlossen

Das Geschäftslokal am Klagenfurter Bahnhof soll laut Exposé nach Vereinbarung beziehungsweise spätestens am 1. September 2027 übergeben werden. Als Pächter gesucht wird ausschließlich ein Nahversorger. Der Vertrag wird auf zehn Jahre abgeschlossen. Der jährlich zu bezahlende Pachtzins beläuft sich auf drei Prozent des Jahresumsatzes. Ungeachtet dessen ist zusätzlich ein monatlicher Mindestpachtzins in der Höhe von 22.822,71 Euro (netto) zu entrichten. Dazu kommen die monatlichen Kosten für den Kundenparkplatz (1.196,80 Euro), Betriebskosten (2.864,64 Euro) und Hausverwaltungshonorar (283,3 Euro).

Neben der Geschäftsfläche in Klagenfurt vergeben die ÖBB eine weitere am neu gebauten Bahnhof Weststeiermark. Das Besondere: Die beiden Geschäftslokale werden ausschließlich im Paket vergeben. Eine Einzelvergabe schließen die ÖBB aus. „In der Immobilienbranche ist es Usus sogenannte ,Pakete‘ auszuschreiben, um sehr attraktive Standorte in Toplagen mit Standorten in Nebenlagen zu kombinieren. Im vorliegenden Fall wurde die Entscheidung auch getroffen, da beide Standorte an der neuen Koralmbahn-Strecke liegen“, sagt Zernatto-Peschel. Auch in der Weststeiermark soll ein Lebensmittelhändler einziehen. Bei der Frage, ob diese Fläche für Billa infrage kommt, zeigt sich Rewe bedeckt.

Etwaige Interessenten können bis Ende Oktober ihr Interesse bekunden. Die Verpachtung erfolgt dann – vorbehaltlich der Zustimmung aller Gremien – nur an den Bestbieter.