Politik-Intern: Nachdem der Rücktritt von Philipp Pointner für einen Paukenschlag gesorgt hatte, ziehen mit Garber und Pascuttini zwei Neos für die Neos in den Gemeinderat ein. Nun gab es weitere Parteiaustritte.

Ein Minus von 0,5 Prozentpunkten ist wahrlich kein Weltuntergang – aber die Welt der Grazer Neos hat dieses Ergebnis bei der Graz-Wahl im Juni nachhaltig aus den Angeln gehoben. Enttäuschung, Emotionen und interne Vorwürfe, die schon kurz vor dem Urnengang via „Der Standard“ den Weg ans Tageslicht gefunden hatten, stellten sich als explosive Mischung heraus: Frontmann Philipp Pointner trat mit einem Paukenschlag zurück.

„Parteischädigendes Verhalten“

Öffentlich hat sich Pointner dazu bis heute nicht geäußert, doch dem Vernehmen nach hätte er sich Schützenhilfe in der eigenen Partei erwartet – und letztlich somit auch Ausschlüsse: In besagtem Zeitungsbericht kritisierten Mitglieder anonym Pointners Führungsstil. Doch das blieb bis zuletzt ohne Konsequenzen. Gut möglich, dass man seitens der Landespartei neben dem Parteiausschluss von Bezirksrätin Tamara Altottersbach wegen „parteischädigenden Verhaltens“ (sie hat dagegen berufen) keine weiter Aufregung haben wollte so kurz vor der Wahl – gut möglich aber auch, dass dieser Umstand für Pointner nicht länger tragbar war.

© Mag. Plankenauer Philipp Pointner zog sich enttäuscht zurück

Nun doch weitere Austritte

Letztlich offenbar auch nicht für die Parteispitze: Mit Verzögerung haben nun soeben doch noch weitere Neos-Mitglieder die Partei verlassen. Weil sie ausgeschlossen wurden? „Nein, aus freiwilligen Stücken“, betont Landesgeschäftsführerin Lena Berner. Aber ja, man habe zuvor mit diesen Mitgliedern „das Gespräch gesucht“.

Das haben wir noch nie so gemacht – diesen Satz gibt‘s bei mir nicht. — Verena Garber , ist „Gemeindekoordinatorin“, wie die Neos eine Stadtparteichefin nennen

Und Pascuttini?

Ist also alles bereinigt und ausgesprochen? Immerhin ist Alexis Pascuttini nunmehr die Nummer zwei hinter Verena Garber, beide werden in den Gemeinderat einziehen. Doch genau an Pascuttini sollen sich manche Neos-Mitglieder ordentlich gerieben haben, wurde doch der „doppelte Quereinsteiger“ – er hat zuvor schon die FPÖ und dann den KFG verlassen – ihnen auf der Wahlliste plötzlich vorgezogen. Hat dies womöglich ebenfalls zum schlechten Ergebnis beigetragen? Pascuttini verneint dies explizit: „Ich bin wunderbar aufgenommen worden.“ Und beim internen Aufnahmeverfahren der Neos könne man wohl schlecht so wie er „die zweithöchste Mitgliederzustimmung“ erhalten, wäre er tatsächlich unerwünscht.

© Klz / Nicolas Galani Alexis Pascuttini ist vor Kurzem offiziell den Neos beigetreten

Was er sich als Neo-Gemeinderat bei den Neos vornimmt? „Ich habe erkannt, dass es nicht nur um die richtige Kontrolle der Grazer Finanzen und dergleichen geht, sondern auch um vermeintlich kleinere Themen, die aber für Grazerinnen und Grazer wichtig sind.“

„Wir ergänzen uns sehr gut“

Verena Garber wiederum ist es wichtig, „dass jene bei uns weiterhin gehört werden, die im Wahlkampf eine tolle Arbeit geleistet haben“. Diese positiven Aspekte würden angesichts der jüngsten Schlagzeilen fast untergehen. Generell freut sich die Wirtschaftspädagogin und Betriebswirtin auf die Arbeit im Gemeinderat – „als tatsächliche Quereinsteigerin“, die auch mit frischen Ideen ans Werk gehen will: „Das haben wir noch nie so gemacht – diesen Satz gibt‘s bei mir nicht.“

Bleibt die Frage, ob es schwierig wird, neben einem vermeintlichen Alphatier wie Alexis Pascuttini zu bestehen. Oder ist die selbst eine Alphafrau? Garber lacht: „Beides sehe ich nicht so. Ich verstehe mich mit Alexis sehr gut, wir sind beide selbstbewusst, ergänzen uns aber gut.“