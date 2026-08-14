Fünf Tage voller Bewegung, Musik und Natur: In der Jassing erleben Kinder und Jugendliche, warum Gemeinschaft oft die besten Ferienerinnerungen schafft.

Wenn in der Jassing am Grünen See gelacht, getanzt und gesungen wird, ist es wieder soweit: Bereits zum sechsten Mal veranstaltet der Trachtenverein Roßecker in Zusammenarbeit mit der Steirischen Trachtenjugend ein Jugendlager. Es versammelt von 10. bis 15. August im Ferienlager der Pfarre Niklasdorf rund 35 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 15 Jahren.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Musik, Bewegung und Natur, sondern vor allem auch das gemeinschaftliche Erleben. Neue Tänze, Theater-Workshops, Bewegungsspiele, Rätselrallye, Vereinsolympiade und kreatives Basteln, Seifengießen oder das Herstellen von Salben haben die Woche abwechslungsreich gemacht. „Die regelmäßigen Lagerfeuer am Abend dürfen freilich auch nicht fehlen. Weil es in der Jassing keinen Handyempfang gibt, rücken Gespräche, Spiele und Freundschaften ganz automatisch in den Vordergrund“, erzählt Thomas Lang, Obmann des steirischen Trachtenverbandes.

Teamgeist leben

Die Kinder und Jugendlichen übernehmen während dieser Zeit immer wieder Verantwortung. „Kleine Aufgaben im Lageralltag zeigen, dass vieles nur gemeinsam gelingt“, unterstreicht Lang. So werden Teamgeist und gegenseitige Unterstützung ganz selbstverständlich gelebt. Das bunte Programm soll Lust auf die steirische Volkskultur in ihrer ganzen Breite von Musik und Tanz über Volkslieder bis hin zum Schauspiel machen. „Die Vielfalt unserer Tätigkeiten in den Vereinen ist der Schlüssel, um Kinder und Jugendliche für die Mitarbeit zu begeistern. Wir möchten den Kindern zeigen, wie facettenreich Volkskultur ist und dass Tradition lebendig bleibt, wenn man sie gemeinsam erlebt. Es ist aber auch wichtig, sich Offenheit für neue Strömungen und Entwicklungen zu bewahren“, so Lang. Wenn am Ende der Woche Abschied genommen wird, kündigen viele bereits ihre Rückkehr im nächsten Jahr an.