Auch heuer schult Graz wieder Personal in den städtischen Bädern im Umgang mit sexualisierter Gewalt. Heuer ist erstmals auch das private Ragnitzbad dabei.

Auch das Margaretenbad in Geidorf soll durch die Kampagne „Luisa geht schwimmen“ für Frauen sicherer werden

Diese Woche wird ein Fall bekannt, in dem ein 36-Jähriger rund um das Straßganger Bad mehrere Frauen und Mädchen im Alter zwischen 13 und 59 Jahren belästigt haben soll. In den Bädern selbst gibt es ein Awareness-Angebot der Stadt, um solche oder ähnliche Vorfälle zu verhindern.

Ist Luisa da? Für viele Männer klingt die Frage banal. Frauen kennen den Code, der sich hinter ihr verbirgt. Befinden sich Frauen in Situationen, in denen sie sich unwohl fühlen, bedroht, bedrängt oder belästigt werden, können sie sich etwa in der Nacht-Gastro ans Personal wenden und nach Luisa fragen. Geschulte Awareness-Beauftragte bieten dann je nach Bedarf Hilfe an.

Mit der Kampagne „Luisa geht schwimmen“ hat die Stadt Graz das Konzept auf die Grazer Bäder ausgeweitet. Freibäder sind besonders sensible Orte, weshalb die Stadt mit ihrer Kampagne genau hier ansetzt, erklärt Doris Kirschner, die Leiterin des Referats für Frauen und Gleichstellung der Stadt Graz.

Was ist eigentlich „Awareness“ Der Verein für Awareness-Arbeit awaGraz definiert Awareness so: „Awareness bedeutet, dass man sich der Ungleichheiten bewusst wird, die sich aus den unterschiedlichen Erfahrungen oder Positionierungen und den gesellschaftlichen Machtverhältnissen ergeben.“ Awareness-Arbeit entstand als Idee in der Nacht-Gastro und Klubkultur. Betroffene von Diskriminierung oder Gewalt sollen jederzeit Ansprechpersonen haben, die für ihre Probleme sensibilisiert sind. „Bei Veranstaltungen können Awareness-Konzepte genutzt werden, um gegen Diskriminierung und übergriffiges Verhalten vorzugehen und so einen sichereren und wertschätzenderen Raum für alle Teilnehmenden zu schaffen“, erklärt awaGraz dazu auf ihrer Website.

„Auch in diesem Jahr haben wir mit dem Personal wieder Schulungen durchgeführt“, berichtet Kirschner. Außerdem stellt man Schulungs- und Informationsmaterial für neue oder wechselnde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Die Aktion läuft bereits seit 2022. In dieser Saison ist mit dem Bad Ragnitz erstmals auch ein privat geführtes Freibad mit dabei.

Wie viele Frauen das Angebot jedes Jahr in Anspruch nehmen, weiß man bei der Stadt nicht. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, das nicht zu erheben“, meint Kirschner. Die Zahl der Vorfälle sage nichts über die jeweiligen Vorkommen aus.