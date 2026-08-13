Obersteirer wegen NS-Kommentar unter Auschwitz-Posting verurteilt

Vor Gericht beteuerte der Mann seine Unschuld und Ablehnung rechtsextremer Gedanken. Die Polizei machte ihn über mehrere Anfragen ausfindig.

„Ein Vergnügen für die ganze jüdische Familie.“ Diesen menschenverachtenden Kommentar soll ein Obersteirer Anfang 2026 unter einem Facebook-Posting abgegeben haben, in dem über die Gräueltaten im Konzentrationslager Auschwitz informiert wurde. Dazu ergänzte er das Bild eines anderen Mannes im schwarzen Pullover, auf dem in weißer Schrift rund um einen Totenkopf „Camp Auschwitz – Arbeit macht Frei“ auf Englisch geschrieben steht.

Wenig überraschend muss sich der Obersteirer deshalb wegen Verbrechen nach dem Verbotsgesetz am Landesgericht Leoben vor einem Schwurgericht verantworten. Inhaltlich will seine Verteidigerin das Posting dabei nicht kommentieren: „Es ist nicht zu entschuldigen, dass jemand solche Facebook-Postings macht.“ Allerdings: Ihr Mandant habe den Kommentar gar nicht veröffentlicht, erklärt sie und schürt gegenüber den Geschworenen Zweifel an der Anklage.

„Haben Sie Feinde?“

Die Unterlagen, die der aus Deutschland stammende Ankläger an die Grazer Staatsanwaltschaft übermittelte, würden etwa kein genaues Datum beinhalten. „Es war auch lange nicht möglich, das Posting ihm zuzuordnen, weil er im Hinblick auf Nationalsozialismus nie wo aufgefallen ist. Er hat mit Judenhass nichts am Hut“, betont die Verteidigerin. Der vorbestrafte Angeklagte bekräftigt das in seiner Befragung durch den vorsitzenden Richter.

„Haben Sie Feinde?“, fragt der Richter. „Nicht dass ich wüsste“, erwidert der Mann. „Wie kommt eine Person dann auf das schmale Brett, sich die Mühe zu machen, aufwendig eine Fake-Veröffentlichung zu erstellen und Ihnen das im Rahmen einer Anzeige in die Schuhe zu schieben? Da muss sie ja jemand wirklich abgrundtief hassen“, hakt der Vorsitzende nach. „Das weiß ich nicht“, zuckt der Angeklagte mit den Schultern.

Eindeutige Beweiskette

„Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der Angeklagte sagen wird, dass er diesen Post nicht verfasst hat. Das ist schlicht ein Blödsinn“, zeigt sich die Staatsanwältin überrascht und stellt dar, wie die Ermittlungen zu ihm führten. Zunächst erkundigten sich die Polizeibeamten bei Facebook, wem der betroffene Account gehöre, und erhielten dort eine Google-E-Mail-Adresse. Von Google bekamen sie daraufhin eine zur Email gehörende Telefonnummer, die man über den Mobilfunkanbieter letztlich klar dem Angeklagten zuordnen konnte.

„Die gesamte Beweiskette ist komplett nachvollziehbar, da gibt es nichts was nicht zusammenpasst“, erklärt die Staatsanwältin und betont: „Es kann nur der Angeklagte gewesen sein, der diesen Beitrag veröffentlicht hat.“ Dass er bisher nicht im rechtsextremen Milieu aufgetaucht sei, widerspreche dem nicht. Denn: „Es gibt immer ein erstes Mal.“

15 Monate bedingt

Dieser Argumentation folgen letztlich auch die Geschworenen und befinden den Obersteirer für schuldig. Er wird zu 15 Monaten Haft, bedingt auf drei Jahre verurteilt. „Der Angeklagte hat auf Rechtsmittel verzichtet, die Staatsanwaltschaft Leoben hat keine Erklärung abgegeben, weshalb diese noch binnen drei Tagen ein Rechtsmittel anmelden könnte“, heißt es dazu vom Landesgericht Leoben.