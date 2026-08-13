Sunny und Cody arbeiten als „Therapeuten“ in der Gailtal-Klinik

Seit 30 Jahren ist die Therapie mit Pferden Bestandteil der neurologischen Rehabilitation. Der Kontakt mit ihnen schafft Vertrauen, baut Ängste ab und stärkt das Selbstbewusstsein.

Was für viele nach einem entspannten Ausritt klingt, ist für die Patientinnen und Patienten der Gailtal-Klinik in Hermagor seit 30 Jahren ein wichtiger Bestandteil ihrer Rehabilitation. „Bei der Hippotherapie unterstützen speziell ausgebildete Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten die Patientinnen und Patienten mithilfe der Bewegung und des Körpers des Pferdes dabei, ihre motorischen und sensorischen Fähigkeiten zu verbessern“, erklärt Lydia Huber, Leiterin der Hippotherapie.

Dabei wird die dreidimensionale Bewegung des Pferdes gezielt für therapeutische Zwecke genutzt. „Die Bewegungsimpulse übertragen sich auf den Körper der Patienten und können unter anderem dazu beitragen, Rumpfstabilität, Koordination und Gleichgewicht zu verbessern“, erklärt Huber. Auch die Regulierung der Muskelspannung kann unterstützt werden. Zum Einsatz kommt die Hippotherapie insbesondere bei neurologischen Erkrankungen sowie bei Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates.

© Kabeg Hippotherapie in der Gailtal-Klinik feiert 30-jähriges Jubiläum

Die Wirkung der Hippotherapie geht dabei über die körperliche Ebene hinaus. Der Kontakt mit dem Pferd kann Vertrauen schaffen, Ängste abbauen und das Selbstbewusstsein stärken. Seit drei Jahrzehnten arbeitet ihr Team eng mit speziell ausgebildeten Therapiepferden. „Für die Patienten bedeutet die Therapie nicht nur gezielte Unterstützung bei der Rehabilitation, sondern häufig auch ein besonderes Erlebnis, das Motivation und Freude in den Therapiealltag bringt“, so Huber weiter. Das 30-jährige Bestehen der Hippotherapie an der Gailtal-Klinik wird am 18. August mit Patientinnen und Patienten, Mitarbeitenden sowie Sunny und Cody gefeiert.