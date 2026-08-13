Das jahrelange Tauziehen um das Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm wurde nun vom Verwaltungsgerichtshof beendet – einer Revision wurde nicht stattgegeben.

Neue Bewegung kam kürzlich in das geplante Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm. Wie die verfahrensbeteiligte Umweltorganisation VIRUS nun mitteilt, sind die Projektbetreiber, Forstwirt Peter Masser und Alfred Liechtenstein, beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) gescheitert. Umweltverfahrensexperte Wolfgang Rehm sagt dazu: „Nach dem Verfassungsgerichtshof hat nun auch das zweite anrufbare Höchstgericht alles klar gemacht. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) aus 2023, mit dem die Genehmigung versagt wurde, bleibt somit dauerhaft rechtskräftig, nun herrscht endlich Rechtssicherheit.“

Das Pumpspeicherkraftwerk hätte zwei Speicherseen umfassen sollen, die über ein Gefälle per Druckrohrleitung miteinander verbunden sind. Rund 1000 Megawatt Leistung sollte das Kraftwerk, das auf dem Gemeindegebiet von Wies und Bad Schwanberg geplant gewesen wäre, erzielen. 2016 hätte der Bau beginnen sollen, 2021 war der Betriebsbeginn geplant. Das Land Steiermark hatte damals entschieden, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig sei. Umweltschützer legten damals Beschwerde ein.

© Privat Projektbetreiber Peter Masser

Pumpspeicherkraftwerk sei „planungstechnische Katastrophe“

Diesem von zwei branchenfremden Forstbetrieben vorangetriebenen und von der früheren Steiermärkischen ÖVP/SPÖ-Landesregierung unstatthaft protegierten Vorhaben brauche niemand eine Träne nachzuweinen, findet die Umweltorganisation VIRUS klare Worte, nach dem Abblitzen der Projektbetreiber vor dem VwGH. „Wer hinter die Fassade der zahlreichen, nicht mit Energiekompetenz gesegneten, großspurigen Ankündigungen geblickt hat, konnte ein reines Pumpspeicherkraftwerk in Kavernenbauweise ohne natürlichen Zufluss und damit ohne Wasserkraft-Primärenergie erblicken“, so Rehm – und fügt hinzu: „Das Kraftwerk wies nur bei der installierten Maschinenleistung angeberische Rekordwerte auf – kombiniert mit einem eher schwachen Speichervolumen.“ Zudem bezeichnet Rehm das Projekt als planungstechnische Katastrophe.

So seien die vom Bundesverwaltungsgericht eingeholten Gutachten vernichtend ausgefallen. Das Einreichoperat hätte laut VIRUS den bautechnischen Anforderungen eines großen Hohlraum-Baues und den erforderlichen Nachweisen der Geländeeignung nicht entsprochen. „Was die Absicherungen des Baus gegen Bergwasserzutritte betrifft, konnte aus den Aussagen des hydrogeologischen Gerichtsgutachtens sogar der Schluss gezogen werden, dass hier eine gemeingefährdende Planung vorlag“, so Rehm.

Gravierende Missstände festgestellt

Der Rechnungshof habe gravierende Missstände beim Koralmkraftwerksprojekt festgestellt. „Bereits am Beginn der 14-jährigen Verfahrensgeschichte gab es Versuche des Landes Steiermark, mit der Aufhebung des Landschaftsschutzgebietes Koralpe den Projektwerbern die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu ersparen. Dies konnten wir allerdings vereiteln“, heißt es weiter. Am Ende konnte ein Prüfverfahren durchgesetzt werden. Es sei eine solide mehrfach abgesicherte ablehnende Entscheidung getroffen worden, an der sich die Projektwerber letztlich die Zähne ausgebissen hätten.

Der neue steiermärkische Umweltanwalt Maximilian Lughofer habe außerdem laut Rehm die erfolgreiche Beschwerde seiner Amtsvorgängerin Ute Pöllinger in eine Zustimmung für die Revision umzudrehen versucht. Beide Revisionsbeantwortungen habe das Höchstgericht als zurückzuweisende verspätete Revision gewertet. „Das ist nun insgesamt eine gute Entscheidung, Leuchtstern der Verfahrensbeschleunigung war der jahrelange Prozess allerdings nicht“, findet Rehm.