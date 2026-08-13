Obdachloser Kroate wurde von der Grazer Polizei festgenommen. Er soll mindestens drei Spaziergängerinnen sexuell belästigt haben. Weitere Opfer werden gesucht.

Einen Obdachlosen, der im Grazer Bezirk Straßgang mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll, konnte die Polizei vor wenigen Tagen ausfindig machen und festnehmen. Weil es möglicherweise noch weitere als die drei bekannten Opfer gibt, wendet sich die Polizei nun mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit.

Drei Anzeigen zwischen dem 2. und 4. August sind bei der Polizeiinspektion Kärntnerstraße eingegangen. Die Frauen im Alter zwischen 13 und 59 Jahren waren mit ihren Hunden im Bereich um das Straßganger Bad unterwegs, als es zur unangenehmen Begegnung mit einem Radfahrer kam. Der Verdächtige habe sich den Frauen von hinten genähert, dann auf ihrer Höhe angehalten und ihnen in den Schritt bzw. auf das Gesäß gegriffen, berichteten die Frauen übereinstimmend. Mit einem Lächeln im Gesicht sei der Mann dann weitergefahren.

Verdächtiger wurde von Zeugen fotografiert

Anhand von Fotos, die von Zeugen mit dem Handy gemacht worden waren, machten sich die Polizisten auf die Suche nach dem vorerst unbekannten Mann. Die Streifentätigkeit rund um das Straßganger Bad wurde intensiviert – und war letztlich auch erfolgreich: Am Montag wurde eine Streifenbesatzung auf einen Radfahrer aufmerksam, der dem Mann auf den Fotos ähnlich sah. Der 36-jährige obdach- und beschäftigungslose Kroate wurde festgenommen. Mittlerweile befindet er sich in der Justizanstalt Jakomini.

Geständig war der Mann bei der Einvernahme durch Beamte des Kriminalreferats nicht. Jedoch ergaben sich Hinweise darauf, dass der Kroate noch für weitere Taten verantwortlich sein könnte. Daher der Aufruf an die Öffentlichkeit: Mögliche weitere Opfer sowie Zeugen werden gebeten, sich bei einer beliebigen Polizeidienststelle in Graz zu melden und Anzeige zu erstatten.