Die Steirer Stefan Pretterhofer und Arno Melicharek hatten zuletzt nur ein Ziel. Dazu beitragen, dass Österreich in den UN-Sicherheitsrat einzieht.

Die Steirer Stefan Pretterhofer und Arno Melicharek haben ihre gesamte Energie in den vergangenen Jahren in die Bewerbung für Österreichs Sitz im UN-Sicherheitsrat gesteckt

Wenn Stefan Pretterhofer und Arno Melicharek über ihre Arbeit erzählen, wird einem schnell klar, mit einem 9-5-Job hat das nichts zu tun. Überraschung ist das keine, denn die beiden Steirer sind in der Österreichischen Vertretung bei der UNO tätig. Ihr gemeinsamer Arbeitsort: New York. Ihre Gemeinsamkeiten beginnen aber bereits weitaus früher. Nämlich bei ihrer Volksschule – jener in St. Veit. Über den Weg gelaufen sind sich die beiden dort aber noch nicht, zu groß ist der Altersunterschied.

Heute spielt der keine Rolle mehr. Die beiden arbeiten Hand in Hand. So auch bei der Kampagne für die Bewerbung für den Sicherheitsratssitz Österreichs in der UNO. Das gemeinsame Ziel: Österreich auf der internationalen Bühne bestmöglich zu verkaufen. Das Ergebnis lässt darauf schließen, dass das gelungen ist.

Viel Arbeit ohne feste Dienstzeiten

Was diesem Erfolg aber vorausging, war vor allem eines: viel Arbeit. Für das gesamte Team. Rund 30 Personen sind in der ständigen Vertretung Österreichs bei der UNO in New York tätig. Etwas mehr als die Hälfte arbeiten inhaltlich. Während der Mitgliedschaft wird das Team weiter verstärkt.

Wenn die Arbeit in der UNO eines nicht kennt, sind das fixe Zeiten. „Wenn ich spät am Abend noch im Büro war und das Licht wieder anging und Stefan zurück ins Büro kam, habe ich ihn nur angeschaut und gefragt: Na, auf wie vielen Veranstaltungen warst du heute?“, erzählt Melicharek lachend.

Auch wenn man nur ein kleines Zahnrad in dem großen Komplex der UNO ist, ist es ein schönes Gefühl etwas beitragen zu können — Arno Melicharek , Spezialattaché des Verteidigungsministeriums an der Militärberatung New York

Diese Frage entwickelte sich mit der Zeit zu einem echten Running-Gag. Denn: „Ich war fast jeden Abend bei einer oder mehreren Veranstaltungen, um Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen“, erzählt Pretterhofer. An Spitzentagen waren es sogar bis zu vier.

Zahlreiche Gespräche, um Vertrauen zu gewinnen

Kontakte, die in der UNO spürbar sind: „Wenn man mit Stefan in der UNO nur schnell von A nach B gehen möchte, ist das unmöglich, auf dem Weg trifft er ständig Leute, die er kennt und die ihn kennen“, sagt Melicharek. Was beide bei all dem Aufwand nie verloren haben, war ihr Antrieb: „Auch wenn man nur ein kleines Zahnrad in dem großen Komplex der UNO ist, ist es ein schönes Gefühl etwas beitragen zu können“, sagt er.

Genau das ist auch der Anspruch Österreichs im Sicherheitsrat: Sich zu jedem Thema konstruktiv einzubringen, außenpolitische Schwerpunkte voranzutreiben und gemeinsam mit den Partnern zur globalen Sicherheit und Stabilität beizutragen. Daher laufen nicht nur die organisatorischen, sondern auch die inhaltlichen Vorbereitungen bereits jetzt auf Hochtouren.

Werdegänge mit prominenten Begleitern

Melichareks Berührungspunkte zu Spitzendiplomaten haben aber bereits vor seiner Tätigkeit in der UNO begonnen. Im Team von Altkanzler Sebastian Kurz. Melicharek begleitete Kurz damals auf zahlreiche Auslandsreisen.

Seine Zeit im Team von Kurz war es auch, die ihn das erste Mal an einen Tisch mit Pretterhofer gebracht hat – im Zuge einer Delegationsreise. Denn der war damals bereits einmal in der Ständigen Vertretung Österreichs in New York tätig. Zum diplomatischen Dienst gekommen ist er durch ein Verwaltungspraktikum im Außenministerium. Danach führten ihn Stationen über Wien und Budapest schließlich nach New York.

Es ist der schönste Job, den ich mir vorstellen kann, aber die Heimat wird immer Österreich und die Steiermark bleiben. — Stefan Pretterhofer , Stellvertretender Ständiger Vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen in New York.

Was die beiden eint, ist ihr Blick auf ihren Job als Privileg. Denn in New York befindet sich die einzige Österreichische Vertretung, in der man mit allen 193 UNO-Mitgliedsstaaten in einen Dialog treten kann. Das bedeutet auch, dass die UNO den Staaten dort immer eine Plattform bietet um ins Gespräch zu kommen, auch wenn das nicht immer einfach ist.

Entfernung von Heimat als Herausforderung

So weit von der Heimat entfernt zu sein, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. „Es klingt immer total beeindruckend, in New York zu sein, ist es auch, aber es ist trotzdem mit einem hohen Preis verbunden“, sagt Melicharek. Was er am meisten an der Steiermark vermisst? „Das Kernöl – und natürlich die Familie und Freunde“, sagt er lachend.

Dem kann sich Pretterhofer nur anschließen. „Es ist der schönste Job, den ich mir vorstellen kann, aber die Heimat wird immer Österreich und die Steiermark bleiben.“ Auch weil dort Familie und Kindheitsfreunde warten.