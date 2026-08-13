20 Kilometer Kabel müssen getauscht werden. Auch der CAT zum Flughafen Schwechat ist betroffen.

Ein Kabelbrand hat in der Nacht auf Donnerstag auf der Stammstrecke der Wiener Schnellbahn (S-Bahn) am Praterstern für schwere Schäden gesorgt. Daher richteten die ÖBB nach eigenen Angaben einen Notfahrplan ein: Fahrgäste müssen daher auch schon vor der ab 7. September avisierten Hauptsperre der Stammstrecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof auf den Zugverkehr verzichten. Nach dem Feuer müssen nun 20 Kilometer Kabel getauscht werden.

Das bedeutet laut ÖBB, dass die Nahverkehrszüge von und nach Süden - Richtung Liesing - in Wien Hauptbahnhof beziehungsweise teilweise in Wien Meidling enden oder starten. Der aktuelle Baustellenfahrplan aus dem Norden von und nach Wien sei weiterhin gültig. Derzeit ist ja die Stammstrecke wegen Erneuerungsarbeiten zwischen Floridsdorf und Praterstern gesperrt. Zwischen den Bahnhöfen an diesem Abschnitt ist ebenfalls ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Ebenfalls weiterhin unterwegs sei der Direkt-Shuttlebus zwischen Wien-Meidling und Längenfeldgasse (U4/U6). Dieser schaffe eine zusätzliche Verbindung zur U4. Für Fahrgäste auf der Strecke der Flughafenschnellbahn haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr zwischen Wien-Mitte und Wien-Geiselbergstraße eingerichtet. Die S7 könne ab Wien-Geiselbergstraße zum Flughafen Wien und weiter nach Fischamend fahren. Der Flughafen Wien sei außerdem weiterhin mit Fernverkehrszügen über Wien Hauptbahnhof und mit dem Vienna Airport Bus erreichbar.

Die Karte zeigt S-Bahn-Sperren in Wien nach einem Kabelbrand. Betroffen sind die Strecken Praterstern bis Quartier Belvedere sowie Wien Mitte bis Geiselbergstraße, wodurch kein Zug zum Flughafen fährt. Zusätzlich gibt es im Juli und August eine Sperre zwischen Floridsdorf und Praterstern wegen Bauarbeiten. Quelle: APA.

Züge des CAT können derzeit nicht fahren. Deshalb gibt es einen eigenen direkten Schienenersatzverkehr für Fahrgäste des CAT zwischen Wien-Mitte und Flughafen Wien. Dieser könne nur mit Tickets für den CAT genutzt werden. Die ÖBB wiesen auch darauf hin, dass auf den betroffenen Strecken ÖBB-Tickets auch bei den Wiener Linien gelten.

Ursache des Feuers noch unklar

Die Ursache des Brandes war bis zum späten Donnerstagnachmittag noch unklar. Das Feuer war gegen 1.30 Uhr entdeckt worden. Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr waren bis 4.00 Uhr im Einsatz, sagte Sprecher Gerald Schimpf. Nach den Löscharbeiten wurde der Bereich noch entraucht.