Das seltene Naturereignis sorgte am Mittwochabend für Begeisterung und Massenwanderungen – aber auch für Kopfschütteln über verstopfte Straßen und wild parkende Autos, etwa am Plabutsch und am Schöckl.

Auch vom Schloßberg aus war der Blick auf die Sonne für viele der Gipfel – beim Hinunterwandern kam es zum Fußgänger-Stau auf den Stiegen

Die Sonnenfinsternis war zwar nur „partiell“, die Steirer hat sie aber offenbar zur Gänze begeistert: Zehntausende machten sich – im Idealfall mit einer Spezialbrille ausgerüstet – am Mittwochabend auf den Weg, um von einer Anhöhe oder einem Berg aus das seltene Naturschauspiel zu erleben. Noch in den Nachtstunden sowie Donnerstagfrüh bildeten sich Seilschaften aus idyllischen Schnappschüssen und jubelnden Kommentaren – aber auch aus kritischen Stimmen: So machten viele ihrem Ärger darüber Luft, dass Straßen vielfach heillos zugeparkt waren – und teils Autos im Stau standen.

© Klz / Stefan Pajman Genau das wollten viele nicht versäumen

Autokolonnen

So zeigen etwa Fotos und Videos auf der „Graz Wellness“-Plattform, dass es sowohl am Schöckl als auch am Plabutsch nicht nur Autokolonnen entlang der Straßen gegeben hat – teils dürften sie auch ein Vorankommen massiv erschwert und Staus verursacht haben. In einem Fall sollen Männer ein Auto eigenhändig „weggehoben“ haben. Auch seitens der Grazer Polizei bestätigt man das massive Pkw-Aufkommen am Plabutsch, „es waren letztlich aber keine Vorkomnisse dabei, die ein Einschreiten unsererseits erforderlich machten“. Schnappschüsse vom Plankogel im Grazer Bergland zeigen ebenfalls Pkw-Schlangen – neben der Sonnenfinsternis.

© Edeltraud Pirker Großer Andrang auch am Plankogel

„Leute haben sich fantastisch verhalten“

Die positive Seite dieses Abends: Wildfremde Menschen teilten gemeinsam die Begeisterung für dieses Naturphänomen. Am Grazer Schloßberg fand förmlich eine Völkerwanderung statt. Doch selbst der Schöckl hatte neben Automassen sehr wohl auch klasse Seiten auf Lager: „Ich kann es nicht genau sagen, aber es waren Hunderte oben“, schätzt Christine Goliasch, Geschäftsstellenleiterin des Alpenvereins Graz. „Viele haben ein Picknick daraus gemacht, es war eine tolle Stimmung.“ Deshalb sei sie aber „sicherheitshalber“ Donnerstagfrüh noch einmal raufgegangen. „Aber die Leute haben sich fantastisch verhalten, es war kaum ein Müll da“, lobt Goliasch die Wanderer und Sonnenfinsternis-Schauer.