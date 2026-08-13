Trauerfall: Frühschoppen der FF Stallhofen am 30. August abgesagt

Der 16-Jährige, der vergangene Woche bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Markt Stallhofen.

Es war ein Unfall, der Menschen im Bezirk und darüber hinaus erschüttert hat: Am vergangenen Mittwoch kam ein 16-Jähriger bei einem Mopedunfall in Steinberg bei Ligist ums Leben. Der junge Weststeirer war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Markt Stallhofen. Die sagt nun wegen des Trauerfalls ihren geplanten Frühschoppen am 30. August ab. „Unsere Gedanken sind bei seinen Eltern, seinen Verwandten und Freunden, die dieser Tage durch schwere Stunden gehen müssen. Wir wünschen ihnen die Kraft und die Zuversicht, um diesen großen Verlust zu bewältigen“, schreibt die Feuerwehr.