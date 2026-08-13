Hunderte Flüge durch Ätna-Ausbruch gestrichen

Der Ausbruch des Ätna verursacht auf Sizilien hohe wirtschaftliche Schäden. Nach Schätzungen des Handelsverbands Assoesercenti belaufen sich die Verluste für den Tourismussektor inzwischen auf etwa 24 Millionen Euro. Gleichzeitig bleibt der Flughafen Catania-Fontanarossa wegen der Vulkanasche bis Freitag um 2.00 Uhr geschlossen. Von Freitag bis Dienstag wurden bis einschließlich 12. August rund 700 Flüge gestrichen.

© APA/Etna Walk Aschewolke ging bis Malta und Nordafrika