Deutschlandsberger Jäger sichern Wasserversorgung für Wildtiere

Zum Schutz der Biotope waren in Lannach Friedrich Grießner, Anton Pölzl und Heidi Staltner im Einsatz

Wenn die Sonne unbarmherzig vom Himmel brennt, leiden nicht nur Menschen. Im Wald sorgt die langanhaltende Trockenheit für eine knappe Wasserversorgung, die für Rehe, Hasen und andere heimische Wildtiere rasch zur Überlebensfrage wird. Im Bezirk Deutschlandsberg reagierte nun die Jägerschaft aktiv gegen das Tierleid.

In den Jagdrevieren Lannach und Teipl packten die Jägerinnen und Jäger ehrenamtlich an: Sie rückten mit Baggern und Maschinen an, um neue Wasserstellen zu schaffen und bestehende Biotope zu verbessern. Der Einsatz rette Leben, wie Friedrich Grießner, Jagdobmann aus Lannach und einer der engagierten Helfer, berichtet: „Wenn wir sehen, wie rasch die Wasserstellen von Wildtieren angenommen werden, wissen wir, dass sich der Einsatz lohnt.“ Franz Langmann aus Teipl spricht von „zahlreichen freiwilligen Arbeitsstunden“, und „finanziellen Mitteln aus eigener Tasche“, die für den Erhalt der Artenvielfalt aufgewendet wurden.

1 / 2 Franz Langmann und Karlheinz Grinschgl bei den Arbeiten in Teipl, unterstützt wurden sie von Laura Langmann © Privat/Bezirksjagdamt Deutschlandsberg

Bezirksjägermeister Johann Silberschneider kennt die Bedeutung dieser Arbeit: „Viele Menschen wissen nicht, dass Wildtiere einen Großteil ihres Wasserbedarfs über frische Pflanzen und den Morgentau decken.“ Vertrocknen Gräser, Blätter und Feldfrüchte, führe das bei Wildtieren zu Hitzestress. Die Folge ist ein geschwächtes Immunsystem, Krankheiten und Entwicklungsstörungen bei Jungtieren. Unterstützt wurden die Jäger von den Grundstückseigentümern, die ihre Wälder zur Verfügung stellten.