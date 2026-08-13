Viel Glück hatte eine Gruppe Jugendlicher Mittwochnacht in Deutschlandsberg. Ein 17-Jähriger hatte leicht betrunken die Kontrolle über sein Auto verloren.

Glück hatte ein junger Autolenker in der Mittwochnacht auf der Radlpass-Straße. Der 17-Jährige aus Deutschlandsberg war in Richtung Graz unterwegs, mit dabei waren ein gleichaltriger Jugendlicher und eine 19-Jährige. Im Bereich des Johngrabens verlor der Jugendliche dann plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, vermutlich war der 17-Jährige zu schnell unterwegs gewesen.

Das Auto kam ins Schleudern, schlitterte von der Fahrbahn und überschlug sich. Am Auto entstand Totalschaden, auch der Asphalt und die Böschung wurden in Mitleidenschaft gezogen, wie durch ein Wunder erlitt der junge Fahrer aber nur Abschürfungen an den Händen und kam leicht verletzt davon. Seine beiden Beifahrer blieben unverletzt. Das Rote Kreuz brachte den jungen Mann vorsorglich in die Kinderklinik nach Graz, beim Alkotest wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.

Die Radlpass-Straße musste für eine Stunde gesperrt werden, 22 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schamberg und Frauental an der Laßnitz kümmerten sich um die Fahrzeugbergung.