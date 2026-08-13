Anfang Juli gaben sich Sängerin Taylor Swift und Football-Spieler Travis Kelce im Madison Square Garden in New York das Ja-Wort. Es sei eine magische Hochzeit gewesen.

US-Footballer Travis Kelce (36) hat die großangelegte Hochzeitsfeier mit Taylor Swift (36) Anfang Juli im Madison Square Garden in New York als die „beste Nacht“ seines Lebens beschrieben. „Es war eine verrückte Nacht“, sagte er am Mittwoch. Es sei „cool“ gewesen, seinen Kindheitstraum in Erfüllung gehen zu sehen und in der berühmten Konzert- und Sporthalle zu heiraten.

Foto- oder Filmaufnahmen von der Hochzeit wurden bisher nicht verbreitet. „JUST&T MARRIED!“ hatten anlässlich der Hochzeit Anzeigetafeln am Madison Square Garden verkündet, Swifts Sprecherin bestätigte die Eheschließung zudem offiziell.

Auch Swifts Schwägerin Kylie Kelce schwärmt von den Feierlichkeiten in New York City. Sie äußerte sich in ihrem Podcast „Not Gonna Lie“ und sprach von einem ganz besonderen Tag. „Es war absolut magisch. Ich freue mich so sehr für sie. Wir lieben sie wirklich sehr, sehr.“

Hochzeit von Taylor Swift: Starbesetzte Gästeliste

Insgesamt kamen laut US-Medien rund tausend Gäste zu der großen Party in New York. Gesichtet wurden vor dem Madison Square Garden unter anderem die Hollywood-Stars Selena Gomez, Hugh Grant, Ethan Hawke, Bradley Cooper und Dakota Johnson, die Popstars Ed Sheeran, Benson Boone und Camila Cabello sowie die Models Gigi Hadid und Karlie Kloss.

Gekleidet in Dior, Schuhe von Christian Louboutin

Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt, hieß es in US-Medien.

Am Vorabend hatte es Medienberichten zufolge bereits ein Abendessen für etwa 100 Gäste im Madison Square Garden gegeben, zur eigentlichen Feier seien dann rund 1000 Gäste geladen gewesen. Die Gegend rund um die weltberühmte Mehrzweckhalle mitten in Manhattan war für die Feierlichkeiten weiträumig abgesperrt worden, ein Großaufgebot von Polizisten war im Einsatz. Schon Tage vor der Hochzeit hatten Beobachter trotzdem jedes Detail der Anlieferungsarbeiten aufmerksam verfolgt und dokumentiert.

Die Infografik stellt die geplante Hochzeitsfeier von Taylor Swift in New York City dar. Erwartet werden rund 1.000 Gäste. Die Feier soll im Madison Square Garden stattfinden, der für den 3. und 4. Juli gemietet wurde. Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind seit 2023 ein Paar und haben sich im Sommer 2025 verlobt. Quelle: APA.

Brautpaar lernte sich 2023 kennen

Kennengelernt haben sich Swift und Kelce 2023. Er habe die Musikerin damals bei der „Eras“-Tour auf der Bühne erlebt und sei völlig fasziniert gewesen und habe sich so sehr gewünscht, sie kennenzulernen, hatte Kelce einmal in seinem Podcast verraten. Er habe sogar ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer dabeigehabt, es aber nicht geschafft, Swift vor oder nach dem Konzert hinter der Bühne zu treffen. Swift erfuhr davon und nahm Kontakt zu Kelce auf.

Einige Monate später zeigten sich die beiden erstmals öffentlich als Paar und in der Folge immer häufiger. Sie unterstützten sich gegenseitig - er häufig bei ihren Konzerten oder anderen Auftritten, sie bei seinen Footballspielen mit den Kansas City Chiefs oder in seinem Podcast. Dank ihm könne sie sich jeden Tag „glücklich und selbstbewusst und frei“ fühlen, sagte Swift jüngst bei der Verleihung der „iHeartRadio“-Ehrungen.