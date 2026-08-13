OÖ Grünen-Chef Kaineder kritisiert "Freunderlwirtschaft"

Für Oberösterreichs Grünen-Chef, Landesrat Stefan Kaineder, ist die "wichtigste Herausforderung", dass nach der Landtagswahl 2027 - außer selber "wesentliche Gestaltungskraft" zu sein - die FPÖ nicht mehr "in Verantwortung ist". Die Weltfremdheit des Bundeskanzlers lasse einen "ratlos zurück", meinte er im APA-Gespräch; das Nein von Schwarz-Blau in Oberösterreich zur Windkraft, der Bau des Google-Rechenzentrums ohne UVP sowie die fehlende Strategie für den Airport Linz auch.

© APA/KERSTIN SCHELLER Kaineder wollte von Bürgern angerufen werden