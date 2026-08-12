Der steirische Hürdensprinter Enzo Diessl wurde bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Fünfter über 110 m Hürden.

Der Steirer Enzo Diessl hat am Mittwochabend bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham im Finale über 110 m Hürden Platz fünf belegt. Der Fünfte der Vorschlussrunde in 13,35 Sek. kam im Endlauf auf eine Zeit von 13,44, auf Bronze fehlten letztlich 18 Hundertstel. Die Goldmedaille im Alexander Stadium sicherte sich der Schweizer Jason Joseph in 13,12 vor dem Franzosen Just Kwaou-Mathey (13,16) und dem Polen Jakub Szymanski (13,26).

Diessl sprach von einem „soliden fünften Platz“, aber er sei unzufrieden mit dem, was er im Finale abgerufen habe. „Da ist viel mehr Potenzial drinnen, es war nicht rund, es war ein bissl verkrampft. Die Ausführung muss noch besser sein, aber ich bin auf einem sehr guten Niveau. Das darf sich zeigen lassen. Das motiviert mich wieder für in zwei Jahren“, erklärte der 22-Jährige. Die Frustration überwiege noch etwas, aber der Stolz komme schön langsam.

Erstes Topergebnis bei Freiluft-Meisterschaft der Großen

Diessl ist U20-Europameister von 2023 in Jerusalem und Europas U23-Titelträger von 2025 in Bergen. Nun klappte es für den noch jungen „Erwachsenensprinter“ erstmals bei einer internationalen Meisterschaft in der Allgemeinen Klasse mit einem starken Ergebnis. Bei der EM 2024 in Rom war Diessl über den Vorlauf ins Halbfinale gekommen, wurde dort Letzter seines Laufes und erklärte, „null Prozent das abgeliefert“ zu haben, was er könne.

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris war für den Jüngsten des Feldes und in seinem ersten Jahr über die Erwachsenenhürden im Hoffnungslauf Endstation, bei der WM 2025 in Tokio verpatzte er das Halbfinale und sprach von einem „sehr frustrierenden Abschluss der Saison“.

Diessl, ein Student des Sports, der nie auslernt

Die persönliche Bestzeit von Diessl liegt bei 13,17 Sek., er ist damit in der Allzeit-Liste Österreichs Zweitbester hinter Mark McCoy, der 1994 auf 13,14 kam. „Die Entwicklung ist mir und dem Trainerteam superwichtig, die konstanten Verbesserungen, das Wachstum. Wir sind Studenten im Sport, die nie auslernen. Diese Mentalität behalten wir uns, die hat das möglich gemacht“, lautet die Leitlinie von Diessl.

Trainiert wird er von Beate Hochleitner (seit 2012) und Christoph Ranz (2018/Athletik). Und plangenau für die EM vorbereitet, auch eine im Juni erlittene und auskurierte Schulterverletzung brachte ihn nicht vom Weg ab. „Ich habe mich brav zurückgekämpft. Ich wollte bei der EM alles zeigen, was ich drauf habe. Es hätte einfach noch ein bisschen gehen können.“