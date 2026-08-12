Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hört auf

US-Präsident Donald Trump verliert eine seiner engsten Mitarbeiterinnen im Weißen Haus: Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gibt ihren Job mit Monatsende auf. Sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, teilte Trump am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit. Sie war erst vor gut einem Monat aus der Babypause zurückgekehrt. Am 1. Mai hatte die 28-Jährige ihr zweites Kind zur Welt gebracht, eine Tochter.

© APA/AFP Leavitt war bei Medienvertretern umstritten