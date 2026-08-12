Nigel Farage will zurück ins Parlament - Nachwahl in Clacton

Der Chef der britischen Rechtspopulisten von Reform UK, Nigel Farage, stellt sich an diesem Donnerstag erneut zur Wahl für einen Sitz im britischen Parlament. Die Ergebnisse werden in der Nacht auf Freitag erwartet. Ausgelöst hatte der einstige Brexit-Vorkämpfer die Nachwahl im Wahlkreis Clacton selbst durch seinen Rücktritt, um sich in einer Spendenaffäre in Millionenhöhe politisch Luft zu verschaffen. Die anderen großen Parteien boykottieren diesen politischen Stunt.

© APA/AFP Farage hatte Nachwahl selbst vom Zaun gebrochen