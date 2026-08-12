Mordprozess um in Seniorenheim getötete 87-jährige Wienerin

Am Donnerstag wird am Landesgericht gegen einen Mann verhandelt, der am 19. Jänner 2026 eine 87-Jährige in einer Seniorenresidenz in Wien-Döbling vorsätzlich getötet haben soll. Die Anklage legt ihm zur Last, die betagte Frau in ihrem Zimmer aufgesucht, aufs Bett gestoßen, gewürgt und mutmaßlich mit einem Kopfpolster erstickt zu haben. Im Anschluss soll er den Zimmertresor geöffnet und den darin befindlichen Schmuck und zumindest 500 Euro Bargeld entnommen haben.