Hürdensprinter Diessl in Birmingham EM-Fünfter

Der Steirer Enzo Diessl hat am Mittwochabend bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham im Finale über 110 m Hürden Platz fünf belegt. Der Fünfte der Vorschlussrunde in 13,35 Sek. kam im Endlauf auf eine Zeit von 13,44, auf Bronze fehlten letztlich 18 Hundertstel. Die Goldmedaille im Alexander Stadium sicherte sich der Schweizer Jason Joseph in 13,12 vor dem Franzosen Just Kwaou-Mathey (13,16) und dem Polen Jakub Szymanski (13,26).

© APA/ÖLV EM-Finalteilnahme für Diessl